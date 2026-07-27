Путин наградил Володина за труд

Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами завершающего работу VIII созыва Государственной думы вручил председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину орден «За доблестный труд». Глава государства отметил его вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность. Трансляция мероприятия идет на сайте Госдумы.

Хотел, чтобы Вячеслав Викторович выступил, но уже в качестве награжденного соответствующей государственной наградой, — заявил Путин.

Ранее Володин поблагодарил президента за высокую оценку работы Госдумы. Он отметил, что депутаты ощущают себя единым коллективом. По его словам, парламентарии чувствуют себя ответственными за Россию и ее граждан.

До этого Путин заявил, что депутаты VIII созыва нижней палаты парламента полностью оправдали статус народных представителей. С его слов, они проявили компетентность и оперативно принимали законы для армии, оборонных предприятий, заводов, отечественной экономики, социальной сферы, общества и государства.