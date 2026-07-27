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27 июля 2026 в 14:43

Володин поблагодарил Путина за высокую оценку работы Госдумы

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую оценку работы нижней палаты парламента. По его словам, депутаты ощущают себя единым коллективом, ответственным перед страной и ее гражданами. Трансляция встречи главы государства с парламентариями VIII созыва велась на сайте ГД.

Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо большое за оценку работы Государственной думы, депутатов, — отметил Володин.

Ранее Путин вручил Володину орден «За доблестный труд». Председателя Госдумы наградили за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

До этого российский лидер заявил, что депутаты Госдумы VIII созыва полностью оправдали статус народных представителей. Путин отметил, что парламентарии проявили компетентность и оперативно принимали законы для армии, экономики и социальной сферы.

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