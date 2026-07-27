Володин поблагодарил Путина за высокую оценку работы Госдумы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую оценку работы нижней палаты парламента. По его словам, депутаты ощущают себя единым коллективом, ответственным перед страной и ее гражданами. Трансляция встречи главы государства с парламентариями VIII созыва велась на сайте ГД.

Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо большое за оценку работы Государственной думы, депутатов, — отметил Володин.

Ранее Путин вручил Володину орден «За доблестный труд». Председателя Госдумы наградили за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

До этого российский лидер заявил, что депутаты Госдумы VIII созыва полностью оправдали статус народных представителей. Путин отметил, что парламентарии проявили компетентность и оперативно принимали законы для армии, экономики и социальной сферы.