Песков заявил о смене приоритетов США в контексте украинского конфликта Песков: США переключились на более важные проблемы вместо Украины

Вашингтон не отказывался от участия в урегулировании украинского конфликта, однако его внимание переключилось на более приоритетные задачи, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что США продолжают следить за ситуацией, но вынуждены реагировать на новые глобальные вызовы, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Американцы не оставляли украинский трек, для них просто появились гораздо более приоритетные проблемы, которые нужно решать, — отметил Песков.

Поводом для смещения фокуса внимания стала вооруженная агрессия, развязанная Вашингтоном в отношении Ирана в начале года. Успешное сопротивление Тегерана сорвало первоначальные планы США и создало серьезные трудности для их союзников в Персидском заливе. Кроме того, перекрытие Ормузского пролива спровоцировало масштабный рост мировых цен на топливо, требующий от американских властей первоочередных решений. В сложившихся обстоятельствах украинский вопрос отошел для Белого дома на второй план, констатировали в Кремле.

До этого госсекретарь США Марко Рубио указал, что Вашингтон может привести украинский конфликт к окончательному завершению. Он отметил, что США рассматривает себя в качестве единственной державы, которая может достигнуть разрешения кризиса.