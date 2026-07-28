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28 июля 2026 в 12:59

Песков заявил о смене приоритетов США в контексте украинского конфликта

Песков: США переключились на более важные проблемы вместо Украины

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Вашингтон не отказывался от участия в урегулировании украинского конфликта, однако его внимание переключилось на более приоритетные задачи, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что США продолжают следить за ситуацией, но вынуждены реагировать на новые глобальные вызовы, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Американцы не оставляли украинский трек, для них просто появились гораздо более приоритетные проблемы, которые нужно решать, — отметил Песков.

Поводом для смещения фокуса внимания стала вооруженная агрессия, развязанная Вашингтоном в отношении Ирана в начале года. Успешное сопротивление Тегерана сорвало первоначальные планы США и создало серьезные трудности для их союзников в Персидском заливе. Кроме того, перекрытие Ормузского пролива спровоцировало масштабный рост мировых цен на топливо, требующий от американских властей первоочередных решений. В сложившихся обстоятельствах украинский вопрос отошел для Белого дома на второй план, констатировали в Кремле.

До этого госсекретарь США Марко Рубио указал, что Вашингтон может привести украинский конфликт к окончательному завершению. Он отметил, что США рассматривает себя в качестве единственной державы, которая может достигнуть разрешения кризиса.

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