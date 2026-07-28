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28 июля 2026 в 12:59

Песков высказался о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков: США пока не запрашивали нового телефонного разговора Путина и Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/White House/Global Look Press
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США пока не запрашивали нового телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге. Так он ответил на вопрос журналистов о том, поступали ли такие запросы из Вашингтона на фоне предстоящей встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС.

Пока запроса о телефонном разговоре нет, — отметил Песков.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявлял, что встреча Зеленского с Трампом может привести к неожиданной поддержке Киева из-за сложной ситуации в Иране. По его словам, Вашингтон столкнулся с серьезными издержками в ближневосточном конфликте, что вынуждает Белый дом искать пути для смягчения напряженности и пересматривать отношения с союзниками.

До этого сообщалось, что самолет Зеленского, направлявшийся в Вашингтон, сделал промежуточную посадку в британском аэропорту Борнму. Борт президента Украины изначально вылетел из Молдовы в США.

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