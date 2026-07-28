В Госдуме ответили, чего стоит ожидать от встречи Зеленского и Трампа

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом может привести к неожиданной поддержке Киева из-за сложной ситуации в Иране, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, Вашингтон столкнулся с серьезными издержками в ближневосточном конфликте, что вынуждает Белый дом искать пути для смягчения напряженности и пересматривать отношения с союзниками.

Для Трампа возникла некая новая ситуация. Вторжение США в Иран было сделано с надеждой на то, что успех будет достигнут гораздо быстрее. Соединенные Штаты терпят существенные издержки и потери. Конечно, история еще не закончилась, и она может иметь разные повороты. Однако Вашингтон заинтересован, чтобы смикшировать эту ситуацию. В этой связи Трамп может стать тем политиком, который вновь будет в большей степени оглядываться на мнение своих союзников по НАТО. Если глава Белого дома заинтересуется в сглаживании конфронтации внутри Альянса, тогда ему нужно демонстрировать готовность солидаризироваться с европейцами. На это сейчас может надеяться Зеленский, когда он совершает визит в Соединенные Штаты, — пояснил Новиков.

Ранее сообщалось, что самолет Зеленского, направлявшийся в Вашингтон, сделал промежуточную посадку в британском аэропорту Борнму. Борт президента Украины изначально вылетел из Молдовы в США.