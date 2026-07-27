Госдума восьмого созыва закончила работу

Состоялось завершающее пленарное заседание Государственной думы восьмого созыва. На нем выступили руководители политических фракций и председатель парламента Вячеслав Володин. Он подвел итоги работы, после чего объявил о закрытии восьмого созыва палаты, говорится на сайте Госдумы.

За пять лет парламент принял 2980 федеральных законов. Володин добавил, что все послания президента, направленные в Федеральное собрание, были выполнены.

Председатель подчеркнул, что работа по интеграции исторических регионов была завершена, принято порядка 70 базовых законов. В рамках обеспечения специальной военной операции было принято 183 закона.

Нынешний созыв Госдумы начал свою работу осенью 2021 года. До следующих парламентских выборов осталось менее двух месяцев. Выборы депутатов девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин проведет 27 июля встречу с депутатами Госдумы в Кремлевском дворце. Российский лидер намерен обобщить итоги законотворческой деятельности парламентариев за прошедшие пять лет.