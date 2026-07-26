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26 июля 2026 в 16:23

В Кремле рассказали, когда Путин обсудит с депутатами ГД итоги пятилетки

Кремль: Путин обсудит с депутатами Госдумы итоги пятилетки 27 июля

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Степан Пугачев/Росконгрес
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Глава РФ Владимир Путин проведет 27 июля встречу с депутатами Госдумы в Кремлевском дворце, сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале. Российский лидер намерен обобщить итоги законотворческой деятельности парламентариев за прошедшие пять лет.

27 июля в Большом Кремлевском дворце состоится встреча В. В. Путина с депутатами Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие пять лет, — говорится в сообщении.

Ранее Путин инициировал заседание с кабинетом министров, посвященное проблематике нефтегазовой отрасли и транспортной инфраструктуры. Участники встречи проанализировали нынешнее состояние этих секторов и наметили ориентиры их долгосрочного роста.

Также российский лидер заявил на экономическом совещании о необходимости дополнительной бюджетной поддержки субъектов РФ. Глава государства отметил, что консолидированные казны субъектов по итогам первого полугодия 2026 года оказались сведены с отрицательным сальдо.

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