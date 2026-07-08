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08 июля 2026 в 17:53

Путин обсудил будущее топливной отрасли России

Путин собрал совещание по топливной и транспортной отраслям России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин собрал совещание с членами правительства, посвященное вопросам функционирования и дальнейшего развития топливного и транспортного комплексов страны, передает пресс-служба Кремля. В ходе встречи планируется обсудить как их текущую работу, так и перспективы дальнейшего развития.

У нас сегодня два вопроса. Вернее, один вопрос, но по двум направлениям, по двум важнейшим комплексам, их работе в современных условиях, и об их развитии — это топливный и транспортный комплексы России, — сказал он.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов выразил мнение, что топливный кризис закончится до конца лета. По его словам, сейчас ощущается недостаток только высококачественного бензина.

До этого глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что июньские инфляционные ожидания пока не отреагировали на изменение топливных цен. По ее словам, регулятор учитывает проинфляционные риски, но считает их временными.

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