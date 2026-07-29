Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 05:33

Массированная атака БПЛА на Рязань привела к пожару на предприятии

Малков сообщил о пожаре на предприятии в результате атаки БПЛА в Рязани

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Рязань подверглась массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор региона Павел Малков в Telegram-канале. По его словам, на территории одного из предприятий произошло возгорание.

В Рязани отражается массированная атака БПЛА, работает ПВО. Произошло возгорание на территории одного из предприятий. На месте работают оперативные службы, — написал Малков.

Губернатор призвал жителей по возможности оставаться в помещениях и не подходить к окнам. Он пояснил, что наиболее безопасными местами в квартире являются ванная комната или коридор с капитальными стенами.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил: силы ПВО Минобороны России за ночь перехватили и уничтожили 45 вражеских беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По его словам, на местах падения обломков работают все необходимые специалисты экстренных служб.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ночная атака с применением беспилотников привела к гибели двух жителей Ростова-на-Дону, они были семейной парой. По его словам, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших оказался подросток.

Регионы
Рязань
Павел Малков
пожары
атаки
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Шесть человек»: власти раскрыли последствия ночной атаки БПЛА на Рязань
В Таганроге сообщили о повреждении домов после воздушной атаки
Стало известно, на сколько выросла средняя пенсия в России
Минпросвещения поручило школам усилить меры безопасности к 1 сентября
Названа главная проблема, мешающая выучить иностранный язык
Артиллеристы «Востока» нанесли удары «Краснополями» по позициям ВСУ
Склад ВСУ вспыхнул после серии ударов российских беспилотников
Разгромили ВСУ у Красного Лимана: успехи ВС РФ к утру 29 июля
МЧС сообщило о воздушной опасности в Рязанской области
Массированная атака БПЛА на Рязань привела к пожару на предприятии
Назван способ увеличить доход до 30%
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 июля
ВС РФ приблизились к Райгородку почти на километр за сутки
Россиянам могут дать новый оплачиваемый отпуск
Врач назвала неочевидный признак изменения вкусовых ощущений
США и Саудовская Аравия нанесли удары по Ираку
Марочко сообщил о разгроме ВСУ у Красного Лимана
Цифровой рубль: что это, как платить, что с наличкой с 1 сентября 2026-го
Сенат США утвердил нового директора нацразведки
Стало известно, кто получит отдельные комнаты в общежитиях в России
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.