Массированная атака БПЛА на Рязань привела к пожару на предприятии

Массированная атака БПЛА на Рязань привела к пожару на предприятии Малков сообщил о пожаре на предприятии в результате атаки БПЛА в Рязани

Рязань подверглась массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор региона Павел Малков в Telegram-канале. По его словам, на территории одного из предприятий произошло возгорание.

В Рязани отражается массированная атака БПЛА, работает ПВО. Произошло возгорание на территории одного из предприятий. На месте работают оперативные службы, — написал Малков.

Губернатор призвал жителей по возможности оставаться в помещениях и не подходить к окнам. Он пояснил, что наиболее безопасными местами в квартире являются ванная комната или коридор с капитальными стенами.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил: силы ПВО Минобороны России за ночь перехватили и уничтожили 45 вражеских беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По его словам, на местах падения обломков работают все необходимые специалисты экстренных служб.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ночная атака с применением беспилотников привела к гибели двух жителей Ростова-на-Дону, они были семейной парой. По его словам, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших оказался подросток.