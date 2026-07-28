Число сбитых над Москвой дронов увеличилось Собянин: число сбитых беспилотников на подлете к Москве достигло 45 единиц

Силы ПВО Минобороны России перехватили и уничтожили еще 11 вражеских беспилотников, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на местах падения обломков работают все необходимые специалисты экстренных служб. Число сбитых за ночь БПЛА достигло 45 единиц.

Силами ПВО Минобороны отражена атака 11 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил: ночная атака с применением беспилотников привела к гибели двух жителей Ростова-на-Дону, они были семейной парой. По его словам, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших оказался подросток.

До этого четыре мирных жителя пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения.

Кроме того, российские военные нанесли удар ракетами «Оникс» по цеху сборки беспилотников и стоянке бензовозов в порту Одессы. В Минобороны подчеркнули, что также для атаки применялись барражирующие боеприпасы.