Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 05:12

Число сбитых над Москвой дронов увеличилось

Собянин: число сбитых беспилотников на подлете к Москве достигло 45 единиц

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО Минобороны России перехватили и уничтожили еще 11 вражеских беспилотников, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на местах падения обломков работают все необходимые специалисты экстренных служб. Число сбитых за ночь БПЛА достигло 45 единиц.

Силами ПВО Минобороны отражена атака 11 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил: ночная атака с применением беспилотников привела к гибели двух жителей Ростова-на-Дону, они были семейной парой. По его словам, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших оказался подросток.

До этого четыре мирных жителя пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения.

Кроме того, российские военные нанесли удар ракетами «Оникс» по цеху сборки беспилотников и стоянке бензовозов в порту Одессы. В Минобороны подчеркнули, что также для атаки применялись барражирующие боеприпасы.

Москва
Сергей Собянин
Минобороны РФ
беспилотники
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 июля
Российские танкисты уничтожили позиции ВСУ и сорвали контратаку
ВСУ лишились ключевого узла обороны в Запорожской области
Мирошник раскрыл ложь Украины после обмена телами с РФ
Названы города, куда стремятся большинство абитуриентов России
Стоматолог объяснила, чем опасен запущенный кариес
Число сбитых над Москвой дронов увеличилось
Стали известны показания Стаса Намина по делу его пасынка
Как закрыть ипотеку досрочно: максимально выгодно, без штрафов и переплат
В Домодедово ввели новые ограничения на работу аэропорта
Силы ПВО уничтожили 22 летевших на Москву дрона ВСУ
В Анталье прокомментировали ситуацию с вирусом Коксаки
Стало известно, какой МРОТ предложили установить в России
ВС РФ после освобождения Торского вклинились в оборону ВСУ
Завтрак без лактозы: топ-5 доступных продуктов на замену молоку
Росавиация сообщила о новом режиме работы двух аэропортов Москвы
Дело Лерчек о незаконных валютных операциях передали другому судье
Лерчек могут перевести под домашний арест
«С помощью страха»: в Финляндии начали иначе смотреть на НАТО
Во Владивостоке погиб президент и главный тренер «Динамо» Эдуард Сандлер
Дальше
Самое популярное
Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.