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21 июля 2026 в 00:04

В Рязанской области отразили атаку вражеских беспилотников

Губернатор Малков сообщил об уничтожении двух БПЛА над Рязанской областью

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Днем над территорией Рязанской области были сбиты два беспилотника, сообщил губернатор региона Павел Малков в Telegram-канале. По его словам, в результате атаки пострадавших нет.

Сегодня днем над территорией региона сбито два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, — написал Малков.

Ранее стало известно, что семь человек пострадали при атаках дронов на Белгородскую область. Также в результате нападения повреждения получили объекты инфраструктуры и техника в нескольких населенных пунктах региона.

До этого один человек погиб и еще 10 пострадали в результате атаки украинского беспилотника на автомойку в Белгороде, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. По его информации, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их направили в городскую больницу № 2.

Кроме того, оперштаб Белгородской области сообщил, что мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на регион. В поселке Малиновка Белгородского округа беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. Мужчину с осколочным ранением височной области доставили в Октябрьскую районную больницу, после оказания помощи его перевели в городскую больницу № 2 Белгорода.

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Рязанская область
Павел Малков
беспилотники
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