Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на автомойку

Один человек погиб и еще 10 пострадали в результате атаки украинского беспилотника на автомойку в Белгороде, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в МАКСе. По его информации, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их направили в городскую больницу № 2.

Враг продолжает массированные атаки на Белгород и Белгородский округ. Один из прилетов пришелся по автомойке в районе улицы Рабочей города Белгорода. К сожалению, в результате детонации есть погибший и раненые. Один мужчина погиб от полученных ранений на месте. Личность уточняется. 10 мужчин получили различные ранения, — написал он.

Шуваев добавил, что повреждения получили фасады и остекления ближайших зданий, а также три автобуса, восемь легковых машин и 20 грузовиков. В настоящее время уточняется информация о других последствиях удара ВСУ.

Ранее в понедельник, 20 июля, семь человек пострадали при атаках дронов на Белгородскую область. Также в результате нападения повреждения получили объекты инфраструктуры и техника в нескольких населенных пунктах региона.