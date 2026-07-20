Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 20:31

Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на автомойку

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Один человек погиб и еще 10 пострадали в результате атаки украинского беспилотника на автомойку в Белгороде, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в МАКСе. По его информации, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их направили в городскую больницу № 2.

Враг продолжает массированные атаки на Белгород и Белгородский округ. Один из прилетов пришелся по автомойке в районе улицы Рабочей города Белгорода. К сожалению, в результате детонации есть погибший и раненые. Один мужчина погиб от полученных ранений на месте. Личность уточняется. 10 мужчин получили различные ранения, — написал он.

Шуваев добавил, что повреждения получили фасады и остекления ближайших зданий, а также три автобуса, восемь легковых машин и 20 грузовиков. В настоящее время уточняется информация о других последствиях удара ВСУ.

Ранее в понедельник, 20 июля, семь человек пострадали при атаках дронов на Белгородскую область. Также в результате нападения повреждения получили объекты инфраструктуры и техника в нескольких населенных пунктах региона.

Регионы
Белгород
беспилотники
автомойки
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве вынесли приговор экс-главе ЦНИИ Минобороны РФ
Подросток бросил «коктейль Молотова» в АЗС и сбежал
Скончался один из самых известных фитнес-блогеров СНГ
Одна из лучших российских фигуристок покинула группу Тутберидзе
Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на автомойку
Пришел по объявлению и сделал Испанию чемпионом: кто такой де ла Фуэнте
Пассажиры автобуса застряли под Воронежем из-за технической неисправности
Текстиль и времена года: как менять атмосферу дома без больших расходов
Суд вынес приговор бойцу ВСУ по делу о теракте в Курской области
Известная ростовская байкерша разбилась на «Харлее»
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в элитном московском ЖК
Депутат объяснил, почему курсы по оружию должны быть доступны для всех
Стали известны новые детали о погибшем при восхождении на Эльбрус мальчике
Сенегальский кандидат на пост генсека ООН услышал требования России
Митрошина оспорила условный срок по делу об отмывании средств
Адские тучи БПЛА атаковали Домодедово, Трамп унизил Лондон: что дальше
Треть британцев считают Бернэма ужасным премьером
Мужчина в Петербурге поссорился с девушкой и прыгнул в воду
Стало известно, с какого возраста можно заниматься альпинизмом в России
Под Тюменью обнаружили горы мертвых коров
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.