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20 июля 2026 в 17:46

Дроны атаковали несколько районов Белгородской области

Семь человек пострадали при атаках дронов на Белгородскую область

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Семь человек пострадали в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область, сообщили в региональном оперштабе. В Белгородском округе при атаке дрона на автомобиль бойцов самообороны трое мужчин получили акубаротравмы. Также пострадали две женщины и мужчина — они обратились за медицинской помощью после ударов по социальному и коммерческим объектам.

Еще один человек получил множественные осколочные ранения при атаке предприятия в хуторе Масычево Грайворонского округа. В результате атак повреждения получили объекты инфраструктуры и техника в нескольких населенных пунктах региона. В Октябрьском, Бессоновке, Красном Октябре, Новой Деревне, Стрелецком и других селах повреждены здания, автомобили и оборудование предприятий.

В Белгороде после детонации беспилотника пострадали кровля и остекление квартиры в многоквартирном доме. В Шебекино произошел пожар на территории социального объекта, который ликвидировали спасатели. Также повреждения зафиксировали в Грайворонском, Краснояружском, Шебекинском округах и Валуйках.

Ранее стало известно, что три человека пострадали в результате падения обломков беспилотника в Ейске Краснодарского края. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.

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