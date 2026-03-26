Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 16:42

Автоэксперт ответил, почему после зимы обязательно мыть машину

Автоэксперт Венгерский: весенняя мойка машины поможет предотвратить коррозию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Весенняя мойка машины поможет предотвратить появление ржавчины, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» автоэксперт Андрей Венгерский. Он отметил, что смесь соли, песка и реагентов будет повреждать покрытие.

Грязь забивается в сколы и царапины, и именно там металл начинает активно корродировать. Когда вы помоете машину через пару месяцев, вы удивитесь появлению ржавых точек, ржавых царапин, и это уже будет не остановить, они будут разрастаться. В худшем случае потом придется красить кузовные детали, — объяснил Венгерский.

Автоэксперт рассказал, что наиболее тщательно необходимо промыть пороги, арки колес и нижнюю кромку дверей. По его словам, необязательно выбирать дорогой детейлинг — можно даже помыть машину самому.

Ранее адвокат Андрей Алешкин рассказал, что юридических лиц за мойку автомобиля во дворе дома могут оштрафовать на 250 тыс. рублей. Он отметил, что для физических лиц штрафы будут меньше.

автомойки
ржавчина
реагенты
автомобили
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.