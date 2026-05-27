«Ни единого слова»: реакция ЕС на теракт в ЛНР разозлила финского политика Финский политик Мема призвал ЕС осудить удар ВСУ по колледжу в Старобельске

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X призвал Евросоюз осудить удар ВСУ по общежитию в Старобельске, назвав молчание ЕС «безответственным поведением прогнившей насквозь элиты». Политик заявил, что Брюссель должен был признать недопустимость действий Киева в ЛНР, но вместо этого блок хочет любой ценой обострить отношения с Россией.

Ни единого слова осуждения от лидеров ЕС. Международное право применяется только к западным союзникам или ко всем странам? ЕС должен был иметь смелость и признать, что действия Украины в ЛНР неприемлемы. Но теперь, похоже, ЕС хочет любой ценой обострить отношения с Россией, — написал он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция коллективного Запада на теракт киевского режима в Старобельске — это чудовищное и бесчеловечное кощунство. По словам дипломата, сведений об атаке было более чем достаточно, их никто не замалчивал, однако западные страны даже не удосужились выразить свои соболезнования.

Кроме того, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Запад проявляет предельный цинизм в ситуации с трагедией в Старобельске. Москва, подчеркнул он, сделает все, чтобы остановить вакханалию антироссийских инсинуаций вокруг удара ВСУ по учебному заведению в ЛНР.