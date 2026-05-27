Онколог назвал самую частую ошибку пациентов при подозрении на рак Главный онколог России Каприн: на ранних стадиях рак никак себя не проявляет

Большинство людей обращаются к врачу, только когда что-то начинает болеть, однако в онкологии этот подход смертельно опасен, предупредил в интервью NEWS.ru главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Единственный надежный способ не пропустить рак — регулярно проходить плановые обследования, причем начинать нужно с 18 лет, отметил он.

Самая частая ошибка — ждать симптомов. В онкологии это не работает, поскольку на ранних стадиях онкологическое заболевание, как правило, никак себя не проявляет, — сказал Каприн.

Онколог уточнил, что диспансеризация в России доступна с 18 лет: до 39 лет она проводится раз в три года, а после 40 — ежегодно. В ее рамках предусмотрены скрининги по семи наиболее распространенным видам рака, включая рак молочной железы, шейки матки, легких, предстательной железы, колоректальный рак, рак желудка, щитовидной железы и кожи. Все обследования бесплатны в поликлинике по месту жительства, добавил он.

