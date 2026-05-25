Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит нежную, воздушную выпечку, но устал от классической шарлотки. Никакой возни — просто смешал йогурт с яйцами и мукой, добавил фрукты и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: пышный влажный пирог с хрустящей золотистой корочкой и сочными кусочками яблок и груш. Йогурт делает тесто нежным и воздушным, а фрукты придают свежесть и аромат. Идеален к чаю, кофе или как десерт для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан йогурта, 1,5 стакана муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 яблоко, 1 груша, щепотка ванилина.

Яйца взбейте с сахаром до пышной пены. Добавьте йогурт, ванилин, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, аккуратно перемешайте. Яблоко и грушу нарежьте тонкими дольками. Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом. Утопите фрукты в тесте. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки и сухой шпажки.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эту шарлотку с йогуртом. Удивило то, что пирог получился очень пышным и влажным, совсем не сухим. Яблоки и груши добавили сочности и аромата. Даже без масла тесто было нежным. Кстати, вместо йогурта можно взять кефир или ряженку — вкус станет интереснее. Рецепт — настоящая находка для любителей фруктовой выпечки!

