Готовим обалденный весенний пирог со свежим щавелем «Веснушка»: слоистый и вкусный

Пирог со щавелем из слоеного теста — это гениально простой рецепт для тех, кто любит необычную начинку и хрустящую корочку. Никакой возни — просто выложил начинку из щавеля и брынзы на тесто, накрыл, смазал яйцом и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящий, слоистый пирог с золотистой кунжутной корочкой и сочной, кисло-соленой начинкой из щавеля и брынзы. Щавель придает свежесть и легкую кислинку, а брынза — сливочную нежность. Идеален к чаю, кофе или как закуска.

Для приготовления вам понадобится: 450 г замороженного слоеного бездрожжевого теста, 170 г щавеля, 150 г брынзы, 2 яйца, 2 ст. ложки кунжута, 1,5 ч. ложки сахара, перец.

Форму застелите бумагой. Тесто слегка раскатайте, разделите на две части (2/3 и 1/3). Большую часть выложите в форму, сформировав бортики. Щавель мелко нарежьте, брынзу раскрошите. Смешайте с сахаром и 1 яйцом. Выложите начинку, поперчите. Накройте оставшимся тестом, защипните края. Смажьте яйцом, наколите вилкой, посыпьте кунжутом. Выпекайте при 200 °C 20–25 минут.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог со щавелем. Удивило то, что начинка не вытекла и не размягчила тесто. Щавель дал приятную кислинку, а брынза сделала начинку нежной. Даже дети, которые не любят зелень, ели с удовольствием. Кстати, вместо брынзы можно взять сулугуни — вкус станет более тягучим. Рецепт — настоящая весенняя находка!