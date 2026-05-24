Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 14:30

Готовим обалденный весенний пирог со свежим щавелем «Веснушка»: слоистый и вкусный

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пирог со щавелем из слоеного теста — это гениально простой рецепт для тех, кто любит необычную начинку и хрустящую корочку. Никакой возни — просто выложил начинку из щавеля и брынзы на тесто, накрыл, смазал яйцом и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящий, слоистый пирог с золотистой кунжутной корочкой и сочной, кисло-соленой начинкой из щавеля и брынзы. Щавель придает свежесть и легкую кислинку, а брынза — сливочную нежность. Идеален к чаю, кофе или как закуска.

Для приготовления вам понадобится: 450 г замороженного слоеного бездрожжевого теста, 170 г щавеля, 150 г брынзы, 2 яйца, 2 ст. ложки кунжута, 1,5 ч. ложки сахара, перец.

Форму застелите бумагой. Тесто слегка раскатайте, разделите на две части (2/3 и 1/3). Большую часть выложите в форму, сформировав бортики. Щавель мелко нарежьте, брынзу раскрошите. Смешайте с сахаром и 1 яйцом. Выложите начинку, поперчите. Накройте оставшимся тестом, защипните края. Смажьте яйцом, наколите вилкой, посыпьте кунжутом. Выпекайте при 200 °C 20–25 минут.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог со щавелем. Удивило то, что начинка не вытекла и не размягчила тесто. Щавель дал приятную кислинку, а брынза сделала начинку нежной. Даже дети, которые не любят зелень, ели с удовольствием. Кстати, вместо брынзы можно взять сулугуни — вкус станет более тягучим. Рецепт — настоящая весенняя находка!

Проверено редакцией
Читайте также
Заливаю вишню молоком — через час подаю пирог «Ягодная полянка»: получается пышнее и ароматнее шарлотки
Общество
Заливаю вишню молоком — через час подаю пирог «Ягодная полянка»: получается пышнее и ароматнее шарлотки
Пирог с грушами, как торт с карамелью: тесто смешиваю миксером — и в духовку, через 40 минут подаю
Общество
Пирог с грушами, как торт с карамелью: тесто смешиваю миксером — и в духовку, через 40 минут подаю
Зеленый суп для весны и лета: вместо надоевшей лапши беру 2 пучка зелени — и вкуснота готова
Общество
Зеленый суп для весны и лета: вместо надоевшей лапши беру 2 пучка зелени — и вкуснота готова
Сажаю один раз и ем зелень много лет: многолетники для салатов и пирожков — неприхотливая зеленушка
Общество
Сажаю один раз и ем зелень много лет: многолетники для салатов и пирожков — неприхотливая зеленушка
Молодая редиска, зеленый лучок да сырок — мешаю салатик хоть в пир, хоть в мир: ум отъесть, а готовится за 10 минут
Общество
Молодая редиска, зеленый лучок да сырок — мешаю салатик хоть в пир, хоть в мир: ум отъесть, а готовится за 10 минут
пироги
щавель
кулинария
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский рассказал, кому первым позвонил после удара по Киеву
«Внутренности горят»: экстрасенс о состоянии Зеленского после «Орешника»
Погибших при атаке в Старобельске студенток похоронят в подвенечных платьях
Карицкая показала памятник Паше Технику
«Это ужасно»: итальянский журналист описал последствия атаки в ЛНР
«Все скорбят»: жертва атаки ВСУ по колледжу в ЛНР планировала свадьбу
«Стереть Украину с карты мира»: в Госдуме напомнили о возможностях России
Мотор на СВО, смерть мужа, уход из кино: как живет актриса Анна Фроловцева
Поезд с военнослужащими в Пакистане был атакован заминированным автомобилем
Стало известно, куда исчез сценарист первой части фильма «Любовь-морковь»
Названа одна из версий пропажи стримера Ивана Insider
В ГД ответили, заставит ли Зеленского пойти на мир удар по ВПК Украины
В Конго обостряется ситуация с вирусом Эбола
Пункт украинских дроноводов на границе взлетел на воздух
«Отселят 76 человек»: украинские дроны ударили по железной дороге
«Старобельская расправа» войдет в обвинительное заключение против Киева
«Ужасно, страшно»: журналист из КНР посетил Старобельск
Пашинян назвал срок, когда в Армении будет введен безвизовый режим с ЕС
Стало известно, куда направят пострадавших при ударе в Старобельске
Минздрав РФ рассказал о состоянии раненных при атаке ВСУ в Старобельске
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.