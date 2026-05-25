Торт «Яблочный зефир»: даже месить не нужно — пышный, нежный и очень вкусный

Это гениально простой рецепт нежного пирога-торта для тех, кто любит легкую выпечку без лишних хлопот. Никакой возни — просто смешал, выложил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: воздушный, нежный пирог с хрустящей золотистой корочкой и сочными кусочками яблок, с легким ванильным ароматом. Он напоминает облако — такой же мягкий и тающий во рту. Идеален к чаю, кофе или как десерт для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца, 200 г сахара, 200 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, 2 яблока, щепотка ванилина и соли.

Яйца взбейте с сахаром до пышной белой пены. Добавьте ванилин и соль. Аккуратно всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Яблоки нарежьте тонкими дольками. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом. Сверху утопите яблоки. Выпекайте при 180°C 30–35 минут до золотистого цвета. Дайте остыть в форме, затем переложите на блюдо. Подавайте, посыпав сахарной пудрой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот «облачный» торт с яблоками. Удивило то, что тесто получилось очень воздушным, а пирог поднялся высоко и ровно. Яблоки остались сочными, не утонули в тесте. Даже без крема торт оказался нежным и вкусным. Кстати, вместо яблок можно взять груши или персики — вкус станет летним. Рецепт — настоящая находка для любителей простой выпечки!

