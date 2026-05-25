Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 10:30

Торт «Яблочный зефир»: даже месить не нужно — пышный, нежный и очень вкусный

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт нежного пирога-торта для тех, кто любит легкую выпечку без лишних хлопот. Никакой возни — просто смешал, выложил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: воздушный, нежный пирог с хрустящей золотистой корочкой и сочными кусочками яблок, с легким ванильным ароматом. Он напоминает облако — такой же мягкий и тающий во рту. Идеален к чаю, кофе или как десерт для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца, 200 г сахара, 200 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, 2 яблока, щепотка ванилина и соли.

Яйца взбейте с сахаром до пышной белой пены. Добавьте ванилин и соль. Аккуратно всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Яблоки нарежьте тонкими дольками. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом. Сверху утопите яблоки. Выпекайте при 180°C 30–35 минут до золотистого цвета. Дайте остыть в форме, затем переложите на блюдо. Подавайте, посыпав сахарной пудрой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот «облачный» торт с яблоками. Удивило то, что тесто получилось очень воздушным, а пирог поднялся высоко и ровно. Яблоки остались сочными, не утонули в тесте. Даже без крема торт оказался нежным и вкусным. Кстати, вместо яблок можно взять груши или персики — вкус станет летним. Рецепт — настоящая находка для любителей простой выпечки!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Домашняя пастила за 1 час: без сахара, без желатина — тает во рту и не вредит фигуре
Общество
Домашняя пастила за 1 час: без сахара, без желатина — тает во рту и не вредит фигуре
Вместо скучных печеных яблок — пончики в пряном кляре. 5 минут во фритюре — и десерт готов
Общество
Вместо скучных печеных яблок — пончики в пряном кляре. 5 минут во фритюре — и десерт готов
Смешиваю ряженку и какао — пеку торт из 1 коржа «Потешник»: выглядит очень аппетитно, а готовится проще простого
Общество
Смешиваю ряженку и какао — пеку торт из 1 коржа «Потешник»: выглядит очень аппетитно, а готовится проще простого
Торт за час без выпечки: хрустящая основа и нежный крем с черносливом — идеален к чаю и кофе
Общество
Торт за час без выпечки: хрустящая основа и нежный крем с черносливом — идеален к чаю и кофе
3 простых пирога с мясом: татарский, из готового теста и на сковороде
Семья и жизнь
3 простых пирога с мясом: татарский, из готового теста и на сковороде
яблоки
торты
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция задержала устроившего ДТП мажора
Стоматолог раскрыл, чем опасна привычка щелкать семечки зубами
Аналитик рассказала, когда на прилавках появилась отечественная клубника
«Не спасет»: военэксперт о планах ЕС усилить ПВО Украины после удара РФ
Бывший мэр Курска предстанет перед судом
Семеро россиян пострадали после ДТП в Анталье
Вертолет и поезд могут привлечь для тушения хостела на Монтажной улице
Появились первые кадры с места пожара в московском хостеле
Онколог опровергла миф о прерывании беременности из-за рака
HR-эксперт перечислила ключевые признаки токсичной рабочей атмосферы
Дроны ВСУ ранили медиков в Горловке
Назван политик, который мог бы стать посредником в переговорах с Украиной
В Москве из горящего хостела эвакуировали 600 человек
Стало известно о подробностях пожара в Москве
Прокуратура потребовала взыскать 155 млн рублей с курской компании
На въезде в Литву и Польшу скопилось более 300 грузовиков
Казахстан отказался помогать «Нафтогазу» в разбирательствах с «Газпромом»
Врач ответила, как передается лихорадка Западного Нила
Пламя охватило хостел с сотнями постояльцев на востоке Москвы
Наступление ВС РФ на Харьков 25 мая: новости, Купянск, опыты над детьми
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.