Вместо скучных печеных яблок — пончики в пряном кляре. 5 минут во фритюре — и десерт готов

Фото: D-NEWS.ru
Шарлотка — это вкусно, но долго. Пока яблоки почистишь, пока тесто замесишь, пока печется. А яблоки в кляре — 10 минут от начала до конца. И дети довольны, и гости удивлены.

Что понадобится

250 г муки, 50 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. корицы, 1/2 ч. л. мускатного ореха, 1 ч. л. соли, 1 яйцо, 3 ст. л. кефира, 80 мл молока, 4 яблока, 500 мл растительного масла, сахарная пудра по вкусу.

Как я готовлю

Смешиваю муку, сахар, разрыхлитель, корицу, мускат и соль. Добавляю взбитое яйцо и кефир, перемешиваю. Частями вливаю молоко, каждый раз перемешивая.

У яблок вырезаю сердцевину, разрезаю поперек на 3–4 толстых кольца. В сковороде разогреваю масло до 180 °C. Каждое колечко полностью опускаю в кляр. Обжариваю с двух сторон до румяной корочки. Перекладываю на бумажное полотенце. При подаче посыпаю сахарной пудрой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Думал, кляр будет отваливаться, яблоки — размокать. А на деле — все отлично. Кляр держится, яблоки остаются упругими, а специи дают тот самый уютный аромат.

Совет: не берите слишком сладкие яблоки — они разваливаются. Идеальные — зеленые, твердые. Сахарную пудру лучше подавать отдельно, чтобы каждый регулировал сладость.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
