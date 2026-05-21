21 мая 2026 в 20:18

«По полной программе»: Лукашенко объяснил, почему Минск готовится к войне

Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Белоруссия готовится к войне «на всякий случай» и «по полной программе», заявил президент республики Александр Лукашенко. При этом глава государства подчеркнул, что страна ни с кем не собирается конфликтовать, если на нее никто не будет нападать, и готова жить тихо и спокойно, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Мы готовимся к войне. Не будет этой войны — ну и слава богу, что ее не будет. На всякий случай мы готовимся по полной программе. А уже будет война или нет — это не от нас зависит. Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать. Тихо, спокойно, красивая зеленая страна — мы готовы и дальше так жить, — сказал он.

Ранее Лукашенко во время разговора с ракетчиками назвал российский комплекс «Искандер-М» хорошей машиной. Глава государства признался, что раньше мечтал о таком вооружении, а сегодня у республики имеется уже не одна подобная установка.

Кроме того, он отметил, что российские военачальники, дислоцированные в Белоруссии, остались довольны совместной работой двух государств. В разговоре с главой РФ Владимиром Путиным на ядерных учениях белорусский лидер подчеркнул, что сам проинспектировал восточные и центральные объекты страны и везде нашел их в отличном состоянии.

