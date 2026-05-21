21 мая 2026 в 20:15

Востоковед раскрыл, к чему арабский мир пытается подтолкнуть Трампа

Востоковед Зелтынь: арабы подталкивают Трампа к решению «иранского вопроса»

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Говорить о разочаровании стран Персидского залива в способности США защитить их на фоне войны с Ираном пока рано, такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. По его словам, критика в адрес Вашингтона призвана подтолкнуть американского президента Дональда Трампа окончательно решить «иранский вопрос» силовым путем.

Да, поведение Вашингтона в ситуации с Ираном было неожиданно сомнительным. Когда началась эта война, все арабы думали: «Великая Америка сейчас одной левой прихлопнет крышку на Иране». Но Трамп начал сомневаться, отыгрывать все назад. Поэтому и появляются заявления — мол, арабы разочаровались в США, — считает Зелтынь.

По его мнению, партнерство стран Персидского залива со Штатами пока оправдывает себя. Востоковед напомнил, что арабские монархии много лет используют оборонные технологии, полученные от США.

США — глобальный игрок, который способен многое дать и в плане обороны и безопасности. Доллар США был и остается основной клиринговой валютой по энергетическим контрактам — нефти и газу. Экономика ССАГПЗ держится именно на этом, — заключил эксперт.

Ранее востоковед Владимир Сажин заявил, что планы Ирана взять под контроль подводные кабели в Ормузском проливе могут спровоцировать удар США по Исламской Республике. По его словам, в таком случае Вашингтон решит сразу все вопросы, которые заставили его начать операцию на Ближнем Востоке.

Дмитрий Горин
Елена Васильченко
