21 мая 2026 в 19:35

Американист объяснил, почему страны Персидского залива засомневались в США

Политолог Мирзаян: США разочаровали арабов, не сумев обеспечить их безопасность

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Страны Персидского залива стали сомневаться в США, поскольку те не смогли обеспечить их безопасность, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог-международник, американист Геворг Мирзаян. По его словам, это показала не только война с Ираном.

Соединенные Штаты не могут обеспечить безопасность стран Персидского залива. Это показала не только война с Ираном. Возьмем, например, удары Израиля по Катару, где находилась штаб-квартира ХАМАС: американская ПВО просто пропустила этот удар. В такой ситуации страны Залива, конечно, всерьез засомневались в американских гарантиях безопасности, — отметил Мирзаян.

Он также напомнил, что соглашение между США и монархиями Персидского залива изначально базировалось на принципе «нефть в обмен на защиту». С тех пор, как оно было заключено, ситуация кардинально изменилась, указал Мирзаян.

Американцам уже не настолько нужна нефть из этого региона, — заключил политолог.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Иран восстанавливает военный потенциал быстрее, чем ожидали США. Тегеран смог возобновить работу части производств БПЛА, и американские спецслужбы считают, что через полгода он вернет прежние мощности для нанесения ударов.

Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
