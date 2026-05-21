Американист объяснил, почему страны Персидского залива засомневались в США

Страны Персидского залива стали сомневаться в США, поскольку те не смогли обеспечить их безопасность, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог-международник, американист Геворг Мирзаян. По его словам, это показала не только война с Ираном.

Соединенные Штаты не могут обеспечить безопасность стран Персидского залива. Это показала не только война с Ираном. Возьмем, например, удары Израиля по Катару, где находилась штаб-квартира ХАМАС: американская ПВО просто пропустила этот удар. В такой ситуации страны Залива, конечно, всерьез засомневались в американских гарантиях безопасности, — отметил Мирзаян.

Он также напомнил, что соглашение между США и монархиями Персидского залива изначально базировалось на принципе «нефть в обмен на защиту». С тех пор, как оно было заключено, ситуация кардинально изменилась, указал Мирзаян.

Американцам уже не настолько нужна нефть из этого региона, — заключил политолог.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Иран восстанавливает военный потенциал быстрее, чем ожидали США. Тегеран смог возобновить работу части производств БПЛА, и американские спецслужбы считают, что через полгода он вернет прежние мощности для нанесения ударов.