В Кремле ответили на вопрос о судьбе Кастро

Кремль не одобряет насильственные методы давления, применяемые США в отношении высших руководителей государств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Таким образом он прокомментировал выдвинутые США обвинения против экс-главы Кубы Рауля Кастро.

Мы считаем, что нельзя одобрять того давления, которое оказывается на Кубу. Мы считаем, что ни в коем случае нельзя к высшим действующим руководителям государства применять такие методы, граничащие с методами насилия. Собственно, мы не первый раз это видим. Мы не одобряем это все, — подчеркнул он.

США ранее выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и ряда других лиц, заявив о сговоре с целью убийства американцев. В ответ нынешний президент Кубы Мигель Диас‑Канель назвал эти обвинения лишенными правовых оснований и подчеркнул, что их истинная цель — оправдать военную агрессию против острова.

Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия полностью солидарна с Кубой на фоне давления США на власти острова. Она подчеркнула, что Москва осуждает любые попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства, и добавила, что РФ будет оказывать активную поддержку кубинскому народу.