Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 20:12

В Кремле ответили на вопрос о судьбе Кастро

Песков: Кремль не одобряет насильственные методы давления США на другие страны

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кремль не одобряет насильственные методы давления, применяемые США в отношении высших руководителей государств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Таким образом он прокомментировал выдвинутые США обвинения против экс-главы Кубы Рауля Кастро.

Мы считаем, что нельзя одобрять того давления, которое оказывается на Кубу. Мы считаем, что ни в коем случае нельзя к высшим действующим руководителям государства применять такие методы, граничащие с методами насилия. Собственно, мы не первый раз это видим. Мы не одобряем это все, — подчеркнул он.

США ранее выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и ряда других лиц, заявив о сговоре с целью убийства американцев. В ответ нынешний президент Кубы Мигель Диас‑Канель назвал эти обвинения лишенными правовых оснований и подчеркнул, что их истинная цель — оправдать военную агрессию против острова.

Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия полностью солидарна с Кубой на фоне давления США на власти острова. Она подчеркнула, что Москва осуждает любые попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства, и добавила, что РФ будет оказывать активную поддержку кубинскому народу.

Власть
Россия
Куба
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нескромная Куртукова, Серябкина в перьях: лучшие фото с премии RU.TV
Российские средства ПВО за пять часов сбили 101 БПЛА
В Белоруссии уличили соседнюю страну в содействии ударам Украины по России
Друг Жириновского раскрыл количество покушений на жизнь лидера ЛДПР
Главного архитектора Крыма задержали по подозрению в получении взятки
Стало известно о новом проекте соглашения США и Ирана
Семенович раскрыла, какое условие поставила своему жениху
«Кошелек» машет хозяином. Миндич подал в суд на Зеленского: что происходит
Посольство в США отслеживает судьбу экстрадированных из Болгарии россиян
В АНБ рассекретили, как ВВС США гонялись за «звездным» НЛО
Шаманка предположила, что Герой России Асылханов подстроил исчезновение
«Неуважение к людям»: Дробыша шокировали цены на «Гамлета» с Юрой Борисовым
Друг Жириновского вспомнил пророчество политика о судьбе Украины
«Просто обязана»: Серябкина призналась, что хочет стать новой Примадонной
Газовый баллон вызвал аварию на российской АЗС
Куртукова сменила закрытые платья на наряд с декольте
«По полной программе»: Лукашенко объяснил, почему Минск готовится к войне
Востоковед раскрыл, к чему арабский мир пытается подтолкнуть Трампа
В Кремле ответили на вопрос о судьбе Кастро
Одна из стран Европы вызвалась защищать небо Эстонии
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.