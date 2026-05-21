Стало известно, какая судьба ждет блогера-заводчанина Черкашина

Блогера Ивана Черкашина, который популяризирует среди молодежи работу на заводе, хотят депортировать из России с пятилетним запретом на въезд в страну из-за ошибки сотрудников миграционных служб, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, парень переехал в Санкт-Петербург из Казахстана в 2024 году, устроился на производство и начал снимать ролики о судьбе обычных парней, желающих работать по специальности, набрав почти 300 тыс. подписчиков.

Молодой человек рассказал, что в декабре 2025 года ему пришлось выехать из России и заехать обратно, поскольку он не успевал обновить карту иностранца. Перед этим блогер уточнил у сотрудника миграционной службы, можно ли так сделать, и получил положительный ответ.

Черкашин утверждает, что законов не нарушал, любит Россию и хочет продолжать работать на заводе в Петербурге и снимать контент. Он отметил, что благодаря его блогу на различные заводы устроились около 3 тыс. молодых специалистов со всей страны.

Ранее сообщалось, что миграционная служба проконтролирует вопрос о продлении срока временного пребывания в стране Черкашина. В МВД добавили, что ситуация с урегулированием правового статуса иностранца будет решаться в строгом соответствии с российским законодательством.