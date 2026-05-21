Развожаев раскрыл, куда отправят одного из пострадавших выпускников

Одного из детей, пострадавших при обрушении балкона в севастопольской школе, перевезут для лечения в Москву, сообщил губернатор Михаил Развожаев телеканалу СТВ. Глава региона также заявил, что всех пострадавших освободят от экзаменов и окажут содействие при поступлении в учебные заведения.

Сейчас ситуация тяжелая, но стабильная, хотя принято решение, что одного [пострадавшего] мальчика будем отправлять в Москву, — сказал он.

Ранее Развожаев сообщил об обрушении балкона в местной школе № 13. По предварительным данным, пострадали 10 школьников, которые вышли на него сделать совместное фото. Позже в социальных сетях появился снимок рухнувшего балкона с учениками в севастопольской школе. По предварительным данным, выпускники вышли на ограждение и начали прыгать, после чего конструкция обвалилась.

Кроме того, пресс-служба СУ СК по Севастополю и Крыму сообщила, что было возбуждено уголовное дело по факту обрушения балкона вместе со школьниками в севастопольской школе № 13. Следователи отметили, что это здание было введено в эксплуатацию в 2025 году после капремонта.