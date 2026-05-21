Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 19:11

Развожаев раскрыл, куда отправят одного из пострадавших выпускников

Развожаев: одного из пострадавших при ЧП в школе детей отправят в Москву

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Одного из детей, пострадавших при обрушении балкона в севастопольской школе, перевезут для лечения в Москву, сообщил губернатор Михаил Развожаев телеканалу СТВ. Глава региона также заявил, что всех пострадавших освободят от экзаменов и окажут содействие при поступлении в учебные заведения.

Сейчас ситуация тяжелая, но стабильная, хотя принято решение, что одного [пострадавшего] мальчика будем отправлять в Москву, — сказал он.

Ранее Развожаев сообщил об обрушении балкона в местной школе № 13. По предварительным данным, пострадали 10 школьников, которые вышли на него сделать совместное фото. Позже в социальных сетях появился снимок рухнувшего балкона с учениками в севастопольской школе. По предварительным данным, выпускники вышли на ограждение и начали прыгать, после чего конструкция обвалилась.

Кроме того, пресс-служба СУ СК по Севастополю и Крыму сообщила, что было возбуждено уголовное дело по факту обрушения балкона вместе со школьниками в севастопольской школе № 13. Следователи отметили, что это здание было введено в эксплуатацию в 2025 году после капремонта.

Регионы
Севастополь
Москва
Михаил Развожаев
выпускники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Друг Жириновского раскрыл его главное пророчество о Европе и США
Суд вынес приговор директору детсада по делу о гибели ребенка в Тобольске
Появилась новая информация о блогере-заводчанине с миграционными проблемами
«Решение будет»: Гладков высказался о новом месте работы
«Жалко»: Zivert ответила на обвинения в самозахвате земель элитного поселка
Известная российская теннисистка оценила шансы Медведева на «Ролан Гаррос»
Прокуратура заинтересовалась воронежанкой, скрывшей 168 руб дохода
Зеленский подъехал к Белоруссии и пригрозил Лукашенко после ядерных учений
Американист объяснил, почему страны Персидского залива засомневались в США
Белоруса расстреляли в Польше, но он вернулся домой живым: подробности ЧП
«Очень скоро»: Трамп сделал громкий анонс по Ирану
Газзаев ответил, кого хочет видеть главным тренером ЦСКА
«Мы вами гордимся»: Путин обратился к обладателям госнаград
Папа умер на СВО, а маму и брата убила сама: школьницу посадили на 9 лет
Развожаев раскрыл, куда отправят одного из пострадавших выпускников
МИД России оценил обвинения США в адрес Кастро
«Мама, я тут»: спасатели трехлетней девочки рассказали о поисках ребенка
Назван пост, который может занять экс-глава Белгородской области Гладков
Российских зумеров накрыла «болезнь поцелуев»
«Верю в реинкарнацию»: Zivert ответила на вопрос о будущем в опере
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.