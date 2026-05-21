21 мая 2026 в 18:54

Российских зумеров накрыла «болезнь поцелуев»

Инфекционный мононуклеоз стал чаще поражать молодых людей в России

Инфекционный мононуклеоз, известный как «болезнь поцелуев», все чаще поражает молодых людей в России, сообщает Telegram-канал SHOT. Частота заболевания составляет 40–80 случаев на 100 тыс. населения, причем инфекция сместилась с дошкольников на подростков и студентов 15–24 лет.

Уточняется, что среди симптомов — ангина, увеличение лимфоузлов, сильный отек лица и шеи. Возможные осложнения включают дыхательную недостаточность, поражение печени, образование гноя и разрыв селезенки.

Ранее доктор медицинских наук врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова заявила, что в России действуют надежные меры безопасности, не позволяющие распространиться лихорадке Эбола. По ее слова, отечественный проект «Санитарный щит» специально создан для предотвращения завоза различных вирусов и инфекций.

Кроме того, в Роспотребнадзоре посоветовали тщательно прожаривать и проваривать мясные, рыбные блюда и яйца, чтобы избежать острых кишечных заражений. С наступлением тепла, напомнили в ведомстве, опасность подхватить такую инфекцию заметно растет.

