Зумеры раскрыли, что их бесит на работе больше всего

Зумеры раскрыли, что их бесит на работе больше всего Зумеры назвали низкую зарплату и выгорание главными причинами стресса на работе

Зумеры назвали низкую зарплату и выгорание главными причинами стресса на работе, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа. Примерно 45% участников указали именно эти факторы.

Еще 30% опрошенных серьезными проблемами считают бюрократию и отсутствие премий. Для молодых людей важны комфортные условия труда и быстрый карьерный рост. В возрасте 30–35 лет на первый план выходят социальные гарантии и меры поддержки, уточняется в опросе.

Топ-5 самых важных мер поддержки для молодежи выглядит так: ДМС, гибкий график, жилищная поддержка, корпоративное обучение и материальная помощь в трудной жизненной ситуации. При этом работодатели, как выяснилось, предоставляют ДМС и помощь с жильем не так часто, как хотелось бы молодым сотрудникам. Зато корпоративы и праздники, которые компании любят организовывать, зумерам не особо важны.

Наличие программ для молодежи снижает текучку: те, кто знает о таких мерах, на 6% реже планируют увольняться. Зумеры хотят не просто денег, а человеческого отношения, неформальных сообществ и вовлеченности — а не бюрократии. Жилищный вопрос остается острым независимо от места проживания: в селах его важность отмечают 47% опрошенных, в больших городах — 43%.

Ранее член Общественной палаты РФ Ольга Голышенкова заявила, что в ОП ведется работа над так называемыми человекометрическими показателями, чтобы молодое поколение на рабочих местах было больше заинтересовано в результате. По ее мнению, поколению зумеров важно чувствовать себя причастными к чему-то ценному при осуществлении трудовой деятельности.