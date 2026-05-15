В Госдуме жестко высказались о гибели трех рязанцев после атаки БПЛА ВСУ Депутат Колесник намекнул на удары по местам сборки БПЛА за пределами Украины

Часть дронов ВСУ собирается за пределами Украины, что может привести к ударам по данным предприятиям, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Так он прокомментировал удар по Рязани, который привел к гибели мирных жителей. Парламентарий призвал уничтожать логистические цепочки поставки БПЛА для украинской армии.

Украина давно стала террористическим государством. Отвечать [на атаки на Россию] надо тяжелыми массированными ударами, подавлять места запуска БПЛА, заранее их выявлять. Уничтожать логистику поставок с Запада в тылу Украины — они известны. Третью мировую развязывать никто не хочет. Но, видимо, придется посмотреть, где собираются эти дроны, явно не на Украине. Предположу, что встанет вопрос нанесения ударов по местам их производства, — сказал Колесник.

Ранее сообщалось, что удар дронов Вооруженных сил Украины по двум многоэтажным домам в Рязани привел к гибели трех человек. По данным губернатора региона Павла Малкова, пострадали 12 человек, включая детей.