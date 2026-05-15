День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 09:40

В Госдуме жестко высказались о гибели трех рязанцев после атаки БПЛА ВСУ

Депутат Колесник намекнул на удары по местам сборки БПЛА за пределами Украины

БПЛА ВСУ БПЛА ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Часть дронов ВСУ собирается за пределами Украины, что может привести к ударам по данным предприятиям, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Так он прокомментировал удар по Рязани, который привел к гибели мирных жителей. Парламентарий призвал уничтожать логистические цепочки поставки БПЛА для украинской армии.

Украина давно стала террористическим государством. Отвечать [на атаки на Россию] надо тяжелыми массированными ударами, подавлять места запуска БПЛА, заранее их выявлять. Уничтожать логистику поставок с Запада в тылу Украины — они известны. Третью мировую развязывать никто не хочет. Но, видимо, придется посмотреть, где собираются эти дроны, явно не на Украине. Предположу, что встанет вопрос нанесения ударов по местам их производства, — сказал Колесник.

Ранее сообщалось, что удар дронов Вооруженных сил Украины по двум многоэтажным домам в Рязани привел к гибели трех человек. По данным губернатора региона Павла Малкова, пострадали 12 человек, включая детей.

Власть
Рязань
ВСУ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США ответили на план Ирана по прекращению войны
Россия выжигает объекты ВСУ вокруг Одессы: удары по Украине 15 мая
Лавров заявил о «назначении» Зеленского фюрером
Ветеринар предупредила о неожиданной опасности для питомцев на природе
В России оценили идею привлечения нотариусов к сделкам с ипотекой
Трамп не нашел голливудского актера на роль Си Цзиньпина
Российские следователи привели неутешительные данные после атаки ВСУ
Почему не работает Telegram сегодня, 15 мая: замедление, когда заблокируют
СК принял важное решение после атаки ВСУ на Рязанскую область
В Петербурге пройдет концерт в честь 50-летия Алексея Горшенева
Раскрыто, где похоронят Богуславскую
Лавров указал на попытки Запада подмять под себя Армению
Самокатчик сбил девятилетнюю девочку и скрылся
Юрист напомнил, какие компенсации полагаются пострадавшим после пожара
В РОАД предложили штрафовать за скручивание пробега у авто
Лавров пообещал обсудить перетягивание Армении на свою орбиту Западом
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 мая: где сбои в России
Политолог раскрыл, правда ли связаны приезды Трампа и Путина в Китай
«Не будем бегать и умолять»: Лавров предупредил Европу о переговорах
Лавров публично унизил европейских псевдопереговорщиков по Украине
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.