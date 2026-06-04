Путин заявил, что проблемы ВСУ ведут к утрате Украиной территорий

Проблемы Вооруженных сил Украины приводят к утрате Киевом территорий, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, украинской армии катастрофически не хватает личного состава: за последнее время ее численность сократилась на 100 тыс. человек, а ежемесячные потери достигают 40 тыс. военнослужащих. При этом принудительная мобилизация на Украине, как отметил глава государства, позволяет привлекать лишь 15–16 тысяч человек в месяц.

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