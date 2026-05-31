31 мая 2026 в 11:33

В Херсоне одной емкой фразой оценили моральное состояние бойцов ВСУ

Сальдо: в рядах ВСУ под Херсоном царит нервная атмосфера

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
В рядах ВСУ на правобережье Херсонской области царит нервная атмосфера: часть военных пытаются сбежать, другие пьянствуют и конфликтуют с мирными жителями, сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, командование требует активности, но люди понимают, что находятся под постоянными ударами на опасном участке.

Атмосфера нервная. Бежать сейчас из ВСУ трудно. В тылу их ждут ТЦК, СБУ и уголовное преследование, на передовой — риск быть уничтоженными. Поэтому часть военных пытается сбежать, часть уходит в пьянство и насилие, часть ищет варианты выйти на связь и спасти свою жизнь, — пояснил Сальдо.

Губернатор напомнил о случаях самовольного оставления частей украинскими военными. По его информации, в Херсоне двое боевиков покинули часть в состоянии алкогольного опьянения и изнасиловали мирную жительницу.

Это прямой показатель проблем с дисциплиной. Чем дольше Киев удерживает людей в этой мясорубке, тем больше будет внутренних срывов, преступлений и дезертирства, — подчеркнул Сальдо.

Ранее стало известно, что ликвидированный в мае в ДНР итальянский наемник Алекс Пинески рассказывал в соцсетях о трудностях военной службы в ВСУ. Как заявил итальянский журналист с российским гражданством Андреа Лучиди, из этого следует, что ситуация на фронте для украинских сил складывается хуже, чем об этом пишут западные СМИ.

