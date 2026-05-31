СК возбудил уголовное дело после опрокидывания лодки на Ангаре

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела в Иркутской области после опрокидывания моторной лодки, в результате которого погиб взрослый и пропала девушка 16 лет. Как сообщили в Telegram-канале ведомства, следователи выясняют обстоятельства инцидента.

Следователем Иркутского следственного отдела на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). <…> Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что лодка с подвесным мотором, на борту которой находились лодочник и три пассажира, двигалась по Ангаре в направлении Поповского острова. Как сообщили в СК, судно наехало на препятствие, перевернулось и затонуло. Люди оказались в воде без спасательных жилетов.

Ранее на Байкале в Бурятии перевернулась лодка. По предварительным данным, погибли пять человек — четыре женщины и один мужчина. 13 человек удалось спасти, включая 14-летнего ребенка.