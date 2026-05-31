ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 11:46

СК возбудил уголовное дело после опрокидывания лодки на Ангаре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела в Иркутской области после опрокидывания моторной лодки, в результате которого погиб взрослый и пропала девушка 16 лет. Как сообщили в Telegram-канале ведомства, следователи выясняют обстоятельства инцидента.

Следователем Иркутского следственного отдела на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). <…> Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что лодка с подвесным мотором, на борту которой находились лодочник и три пассажира, двигалась по Ангаре в направлении Поповского острова. Как сообщили в СК, судно наехало на препятствие, перевернулось и затонуло. Люди оказались в воде без спасательных жилетов.

Ранее на Байкале в Бурятии перевернулась лодка. По предварительным данным, погибли пять человек — четыре женщины и один мужчина. 13 человек удалось спасти, включая 14-летнего ребенка.

Регионы
Иркутск
РФ
СК РФ
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.