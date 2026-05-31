Ребенка унесло течением из перевернувшейся лодки в российском городе

Рафтинговая лодка с ребенком перевернулась в Иркутске

Рафтинговая лодка с ребенком на борту перевернулась в Иркутске, сообщил Telegram-канал SHOT. Погиб один человек, его тело достали из воды. Ребенка продолжают искать.

Все произошло в акватории реки Ангары. Троих взрослых очевидцы сумели вытащить из воды, одного из них пытались привести в чувство, но безуспешно.

Сейчас продолжаются поиски ребенка, которого могло унести течением. Все пассажиры в момент сплава были без спасательных жилетов. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

