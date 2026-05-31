ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 10:44

Ребенка унесло течением из перевернувшейся лодки в российском городе

Рафтинговая лодка с ребенком перевернулась в Иркутске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рафтинговая лодка с ребенком на борту перевернулась в Иркутске, сообщил Telegram-канал SHOT. Погиб один человек, его тело достали из воды. Ребенка продолжают искать.

Все произошло в акватории реки Ангары. Троих взрослых очевидцы сумели вытащить из воды, одного из них пытались привести в чувство, но безуспешно.

Сейчас продолжаются поиски ребенка, которого могло унести течением. Все пассажиры в момент сплава были без спасательных жилетов. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за катера, навалившегося на опору Театрального моста. Капитан судна врезался в опору моста с двумя пассажирами на борту. Максимальное наказание — штраф от 100 до 300 тыс. рублей. Материальный ущерб владельцу судна превысил 1 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Волгограде затонула дорогостоящая яхта, предположительно, принадлежащая бывшему депутату Волгоградской городской думы от КПРФ. Предварительной причиной инцидента, произошедшего возле местного яхт-клуба, мог стать сильный шторм.

Регионы
Иркутск
лодки
дети
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.