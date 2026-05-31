В России можно будет сесть в самолет без паспорта Посадку по биометрии запустят на части рейсов между Москвой и Петербургом

Сервис посадки на самолет без паспорта с использованием данных из единой биометрической системы станет доступен с 1 июня на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл» между Санкт-Петербургом и Москвой, сообщил «Интерфаксу» вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Технология позволяет пассажирам пройти предполетную проверку в ускоренном режиме, сокращая время процедур на 25–30%, при этом использование цифровых сервисов остается полностью добровольным.

Сервис готов к запуску. Уже с 1 июня в аэропортах Пулково и Шереметьево пассажиры могут воспользоваться биометрией при регистрации на рейс и проходе на посадку. Современные технологии позволяют сократить время предполетных процедур на 25–30%. При этом пассажир сам решает, как именно пройти на рейс — по паспорту или с помощью биометрии. Использование цифровых сервисов полностью добровольно, — сказал Григоренко.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что с 1 июля 2026 года граждане России получат возможность осуществлять продажу квартир и совершать иные операции с недвижимым имуществом на основе идентификации личности по биометрическим данным.