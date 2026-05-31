ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 11:00

В России можно будет сесть в самолет без паспорта

Посадку по биометрии запустят на части рейсов между Москвой и Петербургом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сервис посадки на самолет без паспорта с использованием данных из единой биометрической системы станет доступен с 1 июня на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл» между Санкт-Петербургом и Москвой, сообщил «Интерфаксу» вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Технология позволяет пассажирам пройти предполетную проверку в ускоренном режиме, сокращая время процедур на 25–30%, при этом использование цифровых сервисов остается полностью добровольным.

Сервис готов к запуску. Уже с 1 июня в аэропортах Пулково и Шереметьево пассажиры могут воспользоваться биометрией при регистрации на рейс и проходе на посадку. Современные технологии позволяют сократить время предполетных процедур на 25–30%. При этом пассажир сам решает, как именно пройти на рейс — по паспорту или с помощью биометрии. Использование цифровых сервисов полностью добровольно, — сказал Григоренко.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что с 1 июля 2026 года граждане России получат возможность осуществлять продажу квартир и совершать иные операции с недвижимым имуществом на основе идентификации личности по биометрическим данным.

Аэрофлот
Санкт-Петербург
Россия
биометрия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.