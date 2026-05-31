Женщина пострадала при атаке ВСУ на рейсовый автобус в Херсонской области, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Транспорт следовал по маршруту между Скадовском и Лазурным.

ВСУ атаковали рейсовый автобус между Скадовском и Лазурным, пострадала одна женщина, — сказал Василенко.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что средства ПВО сбили 21 украинский БПЛА в регионе в ночь на 31 мая. При падении обломков беспилотников повреждения получил частный дом. Пострадавших при атаке нет.

До этого в Минобороны РФ заявили, что системы ПВО сбили 216 беспилотников ВСУ в ночь на 31 мая. БПЛА уничтожили в 11 регионах России и над акваторией Азовского моря. В ведомстве уточнили, что дроны нейтрализовали в Белгородской, Волгоградской, Воронежской областях, в Краснодарском крае и Крыму.

В свою очередь губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в поселке Матвеев Курган в результате атаки БПЛА были повреждены аптека, два магазина, автомобиль и газовая труба, подача газа перекрыта. Кроме того, из-за падения обломков дрона произошло возгорание топливного хранилища.