Раскрыты детали допроса изнасиловавшего пятилетнюю девочку тюменца

Обвиняемый в надругательстве над пятилетней девочкой в подъезде тюменец признал свою вину и раскаялся в содеянном, сообщила пресс-служба объединенной судебной системы Тюменской области в МАКСе. Подозреваемого отправили в СИЗО до 26 июля.

Взят под стражу мужчина, совершивший преступления против половой неприкосновенности пятилетней девочки, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что подозреваемый числится в розыске у судебных приставов из-за долгов. По информации источников, в отношении 44-летнего россиянина открыто исполнительное производство на 334 тыс. рублей. Также известно, что он разведен, у него есть семилетняя дочь.

В Нижегородской области до этого арестовали мужчину, который украл и попытался изнасиловать 11-летнюю девочку. Инцидент произошел в поселке Сухобезводное. По предварительной информации, мужчина схватил школьницу за руку и хотел затащить к себе в квартиру.