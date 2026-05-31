31 мая 2026 в 11:06

Пять человек пострадали при взрыве в Ингушетии

Пять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии, следует из сообщения РЕН ТВ в Telegram-канале. Речь идет о родителях и их детях — двух сыновьях и дочери.

Инцидент произошел в сельском поселении Троицкое в Сунженском районе. Состояние пострадавших уточняется.

Ранее в правоохранительных органах и Минздраве Ставропольского края сообщили, что три человека попали в больницу после взрыва на автозаправочной станции в Пятигорске. По данным ведомства, еще три человека были осмотрены амбулаторно и отпущены домой.

До этого два человека пострадали в результате хлопка с последующим возгоранием на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) нефтебазы в Башкирии. Их доставили в больницу с ожогами. В ликвидации возгорания задействовали 46 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Прежде стало известно, что минимум три человека погибли и еще пятеро получили ранения различной степени тяжести в результате мощного взрыва в многоквартирном доме в американском Далласе (штат Техас). Согласно предварительным данным, причиной этой трагедии послужила утечка бытового газа.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
