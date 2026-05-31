Геммолог раскрыла секрет настоящего янтаря

Геммолог Дугина: настоящий янтарь не может быть идеальным из-за дефектов смолы

Природная застывшая смола не может выглядеть идеально, рассказала в беседе с РИА Новости специалист-геммолог Янтарного комбината холдинга «РТ-Финанс» Ростеха Анна Дугина. Если человек никогда не видел настоящий янтарь, отличить его от подделки на глаз будет довольно сложно, предупредила эксперт.

Там, как правило, различные включения — частички коры могут быть, следы течения. Но заметить все это может человек, который обладает насмотренностью или, по крайней мере, видел, как выглядит натуральный камень, сказала Дугина.

По словам эксперта, у настоящего янтаря есть несколько отличительных физических свойств. Он теплый на ощупь, но этот метод проверки сработает, только если камень не лежал на прилавке под прямыми солнечными лучами. Янтарь не тонет в соленой воде, однако эпоксидная смола — тоже, предупреждает специалист. При этом большинство тестов могут повредить изделие, использовать их стоит с осторожностью.

Можно попробовать провести по камню острым предметом. На натуральном янтаре останется шероховатая черта. Пластик даст эластичную стружку, а стекло не поцарапается вовсе. Ацетон не повредит янтарю, а вот имитацию он разъест. Если поджечь натуральный камень, он начнет пахнуть хвоей.

В последние годы спрос на янтарь остается высоким, что стимулирует появление на рынке искусственных имитаций и подделок. Эксперты советуют приобретать украшения и изделия из натурального камня только у проверенных продавцов, а при сомнениях обращаться к профессиональной геммологической экспертизе.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
