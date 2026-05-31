Охримовка, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 31 мая

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 31 мая? Что происходит у Александровки, Билицкого, Василевки, Веселого, Волчанска, Волоховки, Гришино, Граново, Дробышево, Избицкого, Константиновки, Липцев, Липовки, Молочарки, Охримовки, Рай-Александровки, Северска, Харькова, Часова Яра и Чугуева?

WarGonzo

На Константиновском направлении ВС РФ продвигаются в Долгой Балке и занимают новые позиции на северной окраине поселка, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Есть продвижение и на правом фланге со стороны Новодмитровки. Продолжаются боестолкновения у Молочарки. Восточнее идут бои в районе Часова Яра. На Краснолиманском направлении об изменениях на ЛБС не сообщается. На Северском участке идут бои на участке Старый Караван — Брусовка. Есть продвижение от Липовки и Калеников к Рай-Александровке. Харьковский фронт. Сообщается о расширении присутствия ВС РФ в северо-западной части Купянска. На Волчанском направлении продолжаются бои в районе Охримовки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

«Дневник десантника»

На Харьковском направлении ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта Караичное и Бударки, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Между населенными пунктами Волоховка и Чайковское выравнивается линия фронта. Во время разведки в населенном пункте Охримовка обнаружен и уничтожен вражеский пункт управления БПЛА, который находился в полуразрушенном ангаре. Также во время воздушной разведки населенного пункта Белый Колодезь была обнаружена канадская бронемашина „Рошел Сенатор“ ВСУ и уничтожена FPV-дронами российских военнослужащих. На Липцевском участке работает артиллерия и операторы БПЛА ВС РФ по обнаруженным позициям ВСУ», — сообщили военкоры.

«Северный ветер»

На Харьковском направлении ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Тимофеевки, Веселого, Митрофановки, Избицкого, Рубежного, Александровки, Богодухова, Малиновки и Великого Бурлука, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

«В районах Гранова и Ветеринарного без существенных изменений. Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по вскрытым целям ВСУ. На Липцевском направлении противник активных действий не предпринимал. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на восьми участках до 700 метров. Штурмовики ведут стрелковые бои в селе Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района. ВС РФ нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в Терновой и около Избицкого. На Великобурлукском направлении без существенных изменений. Наши военнослужащие закрепляются на ранее занятых позициях», — сообщили военкоры.

