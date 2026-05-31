Удары по Украине сегодня, 31 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России 31 мая нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 31 мая

ВС РФ в ночь на 31 мая нанесли удары по объектам военной, энергетической и нефтяной инфраструктуры на Украине, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Основной удар пришелся на прифронтовую зону. В частности, обесточен Конотоп. В Ровенской области второй день подряд после ударов „Гераней“ столбы дыма поднимаются от пожаров. В Ровно горит нефтебаза», — отметил он.

Также, по данным Царева, в результате поражения целей в Корюковке Черниговской области зафиксировано несколько пожаров.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в личном блоге в Telegram, что всего за сутки с 30 на 31 мая было зафиксировано не менее 22 ударных эпизодов.

В Днепропетровской области, по данным подпольщика, целями стали ремонтные базы, склады материально-технического снабжения, логистические узлы, пункты подготовки операторов БПЛА; в Ровенской области — железнодорожные узлы, энергетическая инфраструктура, маршруты поставок западной техники, аэродромная инфраструктура; в Черниговской области — склады боеприпасов, узлы связи, пункты временного размещения личного состава, маршруты снабжения приграничной группировки.

в Сумской области нанесены удары по предприятиям военного назначения, складам, объектам беспилотной инфраструктуры и пунктам управления; в Харьковской — по железнодорожной инфраструктуре и складам вооружения ВСУ, уточнил Лебедев.

«Главная особенность последних суток — сохранение давления сразу на нескольких уровнях украинской логистики. Северное приграничье, крупные тыловые центры и западные транспортные коридоры продолжают находиться под постоянным наблюдением и ударами», — заявил подпольщик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

