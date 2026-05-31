Катание на лодке закончилось трагедией в Татарстане Один человек погиб из-за столкновения лодки с бетонным пирсом в Татарстане

Лодка с пятью людьми врезалась в бетонный пирс в Чистополе, в результате чего одна пассажирка погибла, а четверо были госпитализированы, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану в МАКСе. Еще одна женщина после доставки в больницу отказалась от госпитализации, уточнили в ведомстве.

Поступила информация, что на реке Каме лодка врезалась в бетонный пирс лодочной пристани, расположенной вблизи дома № 60 по улице Гуськова в городе Чистополе. По прибытии на место происшествия оперативной группы Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона установлено, что в лодке находились пять человек: один мужчина, управлявший лодкой, и четыре женщины. В результате столкновения одна женщина погибла, — говорится в сообщении.

Ранее в Кронштадте затонула лодка с пассажирами, ее унесло в акваторию Финского залива. Предположительно, корпус получил пробоину, из-за чего судно и затонуло. Трое людей успели надеть жилеты и всплыть, очевидцы вызвали спасателей.

Кроме того, в Иркутске на Ангаре перевернулся рафт с ребенком. Троих взрослых успели вытащить очевидцы, один из них скончался.

Также Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что у перевернувшейся на Байкале аэролодки «Север-750», на борту которой находились 18 человек, не было лицензии на перевозку пассажиров. В результате крушения погибли пятеро.