29 апреля 2026 в 16:32

Ветер сорвал стрелку часов на Спасской башне Казанского Кремля

Казанский кремль Казанский кремль Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Порывистый ветер сорвал стрелку часов на Спасской башне Казанского Кремля, ее демонтировали для реставрации, сообщили РИА Новости в музее-заповеднике «Казанский Кремль». Инцидент произошел на фоне непогоды, бушующей в столице Татарстана четвертые сутки.

В Казани уже четвертый день наблюдается сильный ветер. Вчера порывами ветра сорвало стрелку на Спасской башне, сегодня приезжал кран, стрелку сняли для реставрации, — рассказали в музее.

Два дня назад Россию накрыл экстремальный ураган. По данным МЧС, пострадали 32 человека, в том числе пять детей. Из них один ребенок погиб. Остальных доставили в лечебные учреждения. Вместе с тем были зафиксированы массовые падения деревьев — 746 случаев. В результате непогоды повреждены 80 автомобилей. Непогода также привела к перебоям с электричеством. В результате стихии более 76 тыс. жителей нескольких регионов остались без электроснабжения.

До этого стало известно, что Северо-Курильск Сахалинской области серьезно пострадал от мощного циклона. Порывы ветра достигали 58 метров в секунду, из-за чего в городе была повреждена инфраструктура. Большая часть города осталась без электричества.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

