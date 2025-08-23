Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 08:50

Фестиваль «Спасская башня — 2025»: яркие кадры с Красной площади

В Москве стартовал второй день военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»

Торжественная церемония открытия XVII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» Торжественная церемония открытия XVII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

XVII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» проходит на Красной площади в Москве с 22 по 31 августа. По своему масштабу, наполнению и зрелищности он не имеет аналогов и ежегодно подтверждает свой статус крупнейшего международного культурного проекта России.

Церемония открытия по традиции началась 22 августа ровно в 20:00 мск под звон курантов Спасской башни, а главную площадь страны заполнили флаги в цветах российского триколора. Со специальной программой выступил Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ совместно с Ротой специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ. Началось выступление оркестра со старинного марша «Триумф победителей».

Одним из самых экзотических и ярких участников «Спасской башни» этого года стал Президентский оркестр Буркина-Фасо. Руководителем коллектива является командир эскадрона и выпускник факультета военного дирижирования Московской государственной консерватории имени Чайковского Уэдраого Боземвенде Айме Сезар.

«Спасская башня» представляет собой серию ежевечерних представлений в самом сердце российской столицы, каждое из которых состоит из пролога, сольных номеров коллективов-участников, эпилога и финального выступления сводного оркестра. За 16 лет участниками фестиваля стали представители 59 стран, а зрителями более 900 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин отметил обширную благотворительную программу мероприятия, предназначенную для семей бойцов СВО, а также искреннюю заботу организаторов о создании отдельного творческого пространства для юных зрителей. Глава государства подчеркнул, что фестиваль стал одним из наиболее успешных и ярких проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества.

Самые яркие фестивальные кадры — в галерее NEWS.ru.

Торжественная церемония открытия XVII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Торжественная церемония открытия XVII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Сводный оркестр и Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск Российской Федерации
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Сводный оркестр и Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск Российской Федерации
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Торжественная церемония открытия XVII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»
Торжественная церемония открытия XVII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Торжественная церемония открытия XVII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»
Торжественная церемония открытия XVII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Торжественная церемония открытия XVII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»
Торжественная церемония открытия XVII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Академический ансамбль песни и пляски Вооруженных сил Монголии
Академический ансамбль песни и пляски Вооруженных сил Монголии
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Марширующий оркестр Национальных сил обороны Эфиопии
Марширующий оркестр Национальных сил обороны Эфиопии
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Торжественная церемония открытия XVII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»
Торжественная церемония открытия XVII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Торжественная церемония открытия XVII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»
Торжественная церемония открытия XVII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Марширующий оркестр Национальных сил обороны Эфиопии
Марширующий оркестр Национальных сил обороны Эфиопии
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президентский оркестр Буркина-Фасо
Президентский оркестр Буркина-Фасо
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Оркестр Полицейской академии Шарджи (ОАЭ)
Оркестр Полицейской академии Шарджи (ОАЭ)
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ансамбль исторических флагоносцев города Кори (Италия)
Ансамбль исторических флагоносцев города Кори (Италия)
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Академический ансамбль песни и пляски Вооруженных сил Монголии
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Академический ансамбль песни и пляски Вооруженных сил Монголии
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Спасская башня
фестивали
Москва
оркестры
Красная площадь
концерты
