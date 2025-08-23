Фестиваль «Спасская башня — 2025»: яркие кадры с Красной площади В Москве стартовал второй день военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»

XVII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» проходит на Красной площади в Москве с 22 по 31 августа. По своему масштабу, наполнению и зрелищности он не имеет аналогов и ежегодно подтверждает свой статус крупнейшего международного культурного проекта России.

Церемония открытия по традиции началась 22 августа ровно в 20:00 мск под звон курантов Спасской башни, а главную площадь страны заполнили флаги в цветах российского триколора. Со специальной программой выступил Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ совместно с Ротой специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ. Началось выступление оркестра со старинного марша «Триумф победителей».

Одним из самых экзотических и ярких участников «Спасской башни» этого года стал Президентский оркестр Буркина-Фасо. Руководителем коллектива является командир эскадрона и выпускник факультета военного дирижирования Московской государственной консерватории имени Чайковского Уэдраого Боземвенде Айме Сезар.

«Спасская башня» представляет собой серию ежевечерних представлений в самом сердце российской столицы, каждое из которых состоит из пролога, сольных номеров коллективов-участников, эпилога и финального выступления сводного оркестра. За 16 лет участниками фестиваля стали представители 59 стран, а зрителями более 900 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин отметил обширную благотворительную программу мероприятия, предназначенную для семей бойцов СВО, а также искреннюю заботу организаторов о создании отдельного творческого пространства для юных зрителей. Глава государства подчеркнул, что фестиваль стал одним из наиболее успешных и ярких проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества.

Самые яркие фестивальные кадры — в галерее NEWS.ru.