Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 13:32

Песков ответил на вопрос о привезенных Дмитриевым документах из США

Песков счел нецелесообразным сообщать, какие документы Дмитриев привез из США

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать журналистам, какие именно документы по украинскому урегулированию спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев привез из США. По его словам, которые приводит ТАСС, в Кремле не считают целесообразным информировать об этом СМИ.

Мы по-прежнему считаем, в том числе и на этой стадии, что весьма нецелесообразно вести какое-то общение через средства массовой информации, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков так прокомментировал слухи о якобы четырех проектах документов, которые Дмитриев привез из США. Пресс-секретарь главы государства отметил, что через прессу об этом говорить не будет.

Дмитриев вернулся из США около полуночи 23 декабря. Спецпредставитель российского лидера там провел с американскими представителями переговоры по вопросу украинского урегулирования.

Ранее Песков анонсировал выступление Путина на заседании Совфеда 24 декабря. Представитель Кремля отметил, что мероприятие будет связано с окончанием осенней сессии работы верхней палаты парламента.

Кремль
Дмитрий Песков
США
послы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сарыагаше водитель сбил новогоднюю елку и скрылся с места ДТП
В Британии назвали место будущей битвы между Россией и НАТО
Беременную Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша
Популярная группа подняла ценник на корпоративы и осталась без заказов
Куда выгодно вложить новогоднюю премию: от накоплений до инвестиций
Латвия объявила войну российским спортсменам
В Петербурге пациентка ударила врача скорой кулаком по лицу
В Минске подтвердили активный диалог с США по Украине
В Москве увеличили размер штрафа за безбилетный проезд
КГБ Белоруссии ликвидировал сеть иностранных спецслужб
Волочкова вернулась в рехаб-шоу и завела заезженную пластинку
Путин подвел итоги осенней сессии российского парламента
Фигурист Чиризано рассказал о жизни и тренировках в России
Раскрыто, что ждет россиянку за разгром проданного по «схеме Долиной» жилья
В Москве выпустили предупреждение о вечерних пробках
Забайкальский омбудсмен попал в смертельное ДТП
Полиция задержала россиянку после поджога иномарки под Петербургом
Решение ЕС по кредиту Украине назвали холодным душем для Мерца
Педиатр дала советы, как избежать ангины у ребенка
«Мы все ближе к войне»: Орбан сделал мрачный прогноз для Европы на 2026 год
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.