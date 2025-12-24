Песков ответил на вопрос о привезенных Дмитриевым документах из США

Песков ответил на вопрос о привезенных Дмитриевым документах из США Песков счел нецелесообразным сообщать, какие документы Дмитриев привез из США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать журналистам, какие именно документы по украинскому урегулированию спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев привез из США. По его словам, которые приводит ТАСС, в Кремле не считают целесообразным информировать об этом СМИ.

Мы по-прежнему считаем, в том числе и на этой стадии, что весьма нецелесообразно вести какое-то общение через средства массовой информации, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков так прокомментировал слухи о якобы четырех проектах документов, которые Дмитриев привез из США. Пресс-секретарь главы государства отметил, что через прессу об этом говорить не будет.

Дмитриев вернулся из США около полуночи 23 декабря. Спецпредставитель российского лидера там провел с американскими представителями переговоры по вопросу украинского урегулирования.

Ранее Песков анонсировал выступление Путина на заседании Совфеда 24 декабря. Представитель Кремля отметил, что мероприятие будет связано с окончанием осенней сессии работы верхней палаты парламента.