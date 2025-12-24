Новый год-2026
В Москве увеличили размер штрафа за безбилетный проезд

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мосгордума приняла решение об увеличении штрафа за безбилетный проезд в городском транспорте до 5 тыс. рублей, соответствующий закон бал принят на заседании органа от 24 декабря 2025 года. Также за провоз ручной клади, превышающей габариты бесплатного провоза, устанавливаются санкции в размере 1 тыс. рублей за каждую единицу.

Также введены штрафы за проезд в метро в пачкающей и зловонной одежде, за открывание дверей вагона во время движения. Изменения вступят в силу после подписания документа мэром Сергеем Собяниным и официального публикования.

Ранее Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил закон об увеличении штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг. Изменения коснулись Кодекса РФ об административных правонарушениях. Взыскания для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 50 до 150 тыс. рублей.

До этого правительство России решило не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за перенос сроков ввода жилья. Глава кабмина Михаил Мишустин напомнил, что такое поручение во время прямой линии дал президент РФ Владимир Путин.

