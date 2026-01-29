Ушаков назвал главный вопрос в урегулировании с Украиной Ушаков назвал территориальный вопрос главным в переговорах с Украиной

Территориальный вопрос остается главным в переговорах по украинскому урегулированию, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков «Первому каналу». По его словам, при этом между сторонами остались и другие нерешенные вопросы.

Территориальный вопрос — это самый главный вопрос. Но множество вопросов и других осталось на повестке дня, множество вопросов, — отметил Ушаков.

Ранее помощник главы РФ в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву, если он действительно готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, российская сторона обеспечит гостю безопасность и необходимые условия для работы. Он подчеркнул, что Путин не раз говорил об этом.

Также глава МИД Люксембурга Ксавье Беттеля сообщал, что Украина могла бы развивать сотрудничество с Европой в рамках альтернативного ЕС формата. Он предложил рассмотреть механизм Европейского политического сообщества, где правила могут быть мягче, а число участников — больше. Он добавил, что не хотел бы расстраивать украинцев, но призвал «не закрывать глаза» на установленные правила.