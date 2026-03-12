Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026

Глава РФПИ поблагодарил команду Трампа за встречу во Флориде

Дмитриев поблагодарил Уиткоффа, Кушнера и Грюнбаума за встречу во Флориде

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети Х высоко оценил переговоры с представителями администрации США во Флориде. Он поблагодарил участвовавших во встрече спецпосланника президента Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, зятя республиканца Джареда Кушнера, а также старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума.

В посте Дмитриев обратился к своим оппонентам по именам. Он подчеркнул, что встреча, носившая закрытый характер, была продуктивной. Официальных комментариев от Белого дома относительно деталей переговоров пока не поступало.

Ранее Стивен Уиткофф заявил, что во Флориде прошли переговоры представителей России и США.. Стороны обсудили ряд вопросов и договорились о поддержании дальнейших контактов. Делегации рассмотрели различные темы, представляющие взаимный интерес, и условились оставаться на связи для продолжения диалога.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия открыта к переговорам по Украине. По его словам, пауза в них сложилась по объективным причинам, в том числе из-за занятости одной из сторон — США. Однако, подчеркнул Песков, российская сторона полна терпения.

