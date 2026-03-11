Лавров поговорил с главой МИД Бахрейна о перспективах на Ближнем Востоке

Лавров поговорил с главой МИД Бахрейна о перспективах на Ближнем Востоке Лавров сошелся с Аз-Зайяни в необходимости завершения войны на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни провели переговоры. Стороны выступили за скорейшее завершение военных действий в отношении Ирана, сообщила пресс-служба российского ведомства.

Основное внимание в ходе беседы было уделено развитию ситуации в зоне Персидского залива в условиях масштабного вооруженного конфликта, ставшего следствием неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана, — говорится в тексте на сайте министерства.

Дипломаты подчеркнули неприемлемость ударов по гражданскому населению и инфраструктуре. По их словам, люди страдают как в самой Исламской Республике, так и в соседних странах Персидского залива.

Лавров подтвердил готовность Москвы использовать все возможности для стабилизации обстановки в регионе. Аналогичные усилия, способствующие деэскалации и нормализации ситуации, готов предпринимать и Бахрейн.

До этого Лавров созвонился с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди, стороны обсудили пути выхода из кризиса вокруг Ирана. Дипломаты выразили глубокую озабоченность вооруженной конфронтацией и подчеркнули необходимость незамедлительного прекращения огня, отметили в пресс-службе министерства.