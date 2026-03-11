Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 22:47

Лавров поговорил с главой МИД Бахрейна о перспективах на Ближнем Востоке

Лавров сошелся с Аз-Зайяни в необходимости завершения войны на Ближнем Востоке

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни провели переговоры. Стороны выступили за скорейшее завершение военных действий в отношении Ирана, сообщила пресс-служба российского ведомства.

Основное внимание в ходе беседы было уделено развитию ситуации в зоне Персидского залива в условиях масштабного вооруженного конфликта, ставшего следствием неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана, — говорится в тексте на сайте министерства.

Дипломаты подчеркнули неприемлемость ударов по гражданскому населению и инфраструктуре. По их словам, люди страдают как в самой Исламской Республике, так и в соседних странах Персидского залива.

Лавров подтвердил готовность Москвы использовать все возможности для стабилизации обстановки в регионе. Аналогичные усилия, способствующие деэскалации и нормализации ситуации, готов предпринимать и Бахрейн.

До этого Лавров созвонился с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди, стороны обсудили пути выхода из кризиса вокруг Ирана. Дипломаты выразили глубокую озабоченность вооруженной конфронтацией и подчеркнули необходимость незамедлительного прекращения огня, отметили в пресс-службе министерства.

Сергей Лавров
переговоры
Бахрейн
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Помогал Украине, обнищал и стал бездомным: как сейчас живет Микки Рурк
«Разбомбили банк с людьми»: Аракчи обвинил США и Израиль в ударе по Ирану
Резолюцию России по конфликту на Ближнем Востоке отклонили в СБ ООН
Самолетам запретили летать над Краснодаром
«Раньше срока»: синоптик озвучил, когда в Москве растает снег
Небензя назвал предвзятой принятую резолюцию по Ближнему Востоку
Поселения в двух ключевых точках Израиля попали под ракетную атаку шиитов
Венгрия предупредила Украину о последствиях атаки на «Турецкий поток»
Казахстан повысит утильсбор на авто из РФ: чем это грозит АвтоВАЗу и другим
Кадыров назвал виновных в попытке «вбить клин» во весь исламский мир
Лавров поговорил с главой МИД Бахрейна о перспективах на Ближнем Востоке
«Все проще»: Трамп легкомысленно оценил конфликт с Ираном
Фонд Галицкого вмешался в украинский конфликт на $50 млн
Совбез ООН принял резолюцию, осуждающую иранские атаки на Ближнем Востоке
Сотрудники безопасности Ирана попали под атаки на КПП в Тегеране
«Не бойтесь»: Орбан позвонил дочерям после угроз с Украины
Раскрыто состояние мужчины, пострадавшего при обстреле Брянска
Русские идут! Триумф России на Паралимпиаде — что не так с бойкотом Запада
Посол Израиля раскрыл, как Россия может помочь Ближнему Востоку
«След Эпштейна» нашли в Виндзорском замке и поместье Сандрингем
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.