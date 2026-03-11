Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 23:19

«Раньше срока»: синоптик озвучил, когда в Москве растает снег

Тишковец спрогнозировал, что снег в Москве растает на две недели раньше срока

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Снег в Москве может растаять значительно раньше климатической нормы, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Причиной стали стабильное мартовское тепло и прогнозируемый аномально теплый апрель с отклонением в 3–4 градуса выше нормы.

Снежный покров в Москве на две недели раньше установленного срока исчезнет, — рассказал Тишковец.

По словам синоптика, сейчас высота сугробов в Москве составляет 44 сантиметра. К концу марта они сократятся до 1–6 сантиметров, а в апреле, который ожидается очень теплым, снег исчезнет окончательно. Таким образом, москвичи смогут наслаждаться весенней погодой значительно раньше обычного.

Ранее сообщалось, что во вторник, 10 марта, в Казани был зафиксирован новый абсолютный температурный минимум. Гидрометцентр Татарстана уточнил, что на авиационной метеостанции Казань-Сокол столбики термометров опустились до отметки -30,5 градуса. Предыдущий рекорд для этого дня держался 118 лет — он был установлен в 1908 году на метеостанции Казань-Университет и составлял -27,3 градуса. Таким образом, нынешние морозы побили достижение начала XX века сразу на 3,2 градуса.

