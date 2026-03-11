Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 23:33

Резолюцию России по конфликту на Ближнем Востоке отклонили в СБ ООН

Штаб-квартира ООН Штаб-квартира ООН Фото: Shutterstock/FOTODOM
Совет Безопасности ООН отклонил российскую резолюцию по конфликту на Ближнем Востоке, пишет ТАСС. В частности, против документа проголосовали представители Соединенных Штатов.

Документ предполагал прекращение огня и возвращение сторон к дипломатическому диалогу. В ходе голосования свою инициативу поддержали Россия, Китай, Пакистан и Сомали. Еще девять государств предпочли воздержаться. Решающими оказались голоса против, поданные представителями США и Латвии. Для принятия резолюции необходимо девять голосов за и отсутствие вето со стороны любого из пяти постоянных членов СБ.

Представленный Россией документ состоял из четырех основных пунктов. В нем содержался призыв к немедленному прекращению военной деятельности всех сторон и отказу от дальнейшей эскалации как в самом регионе, так и за его пределами. Особое внимание в тексте уделялось защите мирных граждан.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что принятая Советом Безопасности резолюция Бахрейна по Ближнему Востоку является односторонней. Он подчеркнул, что инициатива Бахрейна не отражает всей полноты картины ближневосточного конфликта, так как составлена в угоду одной стороне.

